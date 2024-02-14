Анна Кривонос: В мене був один шанс

Анні Кривонос сьогодні в індивідуальній гонці лише одного точного пострілу не вистачило, щоб у найпрестижнішій гонці чемпіонату світу потрапити у топ-20. Українка фінішувала 26-ою, все ж показавши свій кращий результат на турнірах такого рівня. Якою для Анни була ця гонка, вона з присутнім їй гумором, розповіла кореспондентам Суспільне: Спорт:

— Анно, наскільки очікуваний для тебе результат, адже 26 місце це твій personal best?

— Так, як я вже і казала у попередньому інтерв’ю, в мене був один шанс, налаштовувала себе всі ті дні, що тут була. На тренуваннях на вогневих рубежах я уявляла себе на змаганнях. По-різному стріляла: і погано, і добре, більш психологічно налаштовувалась. Коли сьогодні приїхала на останній рубіж, одразу ж згадала першу свою гонку коли стріляла 0-0-0-2, і думаю: «ну хоч би один промах, не два». Якщо промахнусь два, то це означає, що я не стала трішечки краще з початку сезону.

— Сьогодні ти показала, що тебе вже можна вводити в основу.

— Так склалось, що на чемпіонаті світу лише чотири учасники, та я не вважаю себе набагато слабкішою: можна сказати, що я п’ята нога України. (Сміється) Ну, запасна, то й запасна, хтось сильніший, хтось слабкіший, хтось і п’ятим має бути.

— По сезону у кубку IBU у тебе були хороші місця: 5-те, 9-те, чи надали вони тобі впевненості, що ти можеш конкурувати з більш досвідченими партнерками по збірній?

— Те, що я була 5-ою та 9-ою на кубку IBU — це для мене не є якась феєрія, адже я була і в призах на кубку IBU і у квіткових церемоніях. Це просто гарний результат, звісно, це не медаль, але це достойний гарний результат.

— Впевненість додалася, що ти можеш стріляти в нуль в гонках з чотирма вогневими рубежами?

— Я один раз всього стріляла в нуль в гонці з чотирма вогневими рубежами, це було на кубку IBU у гонці переслідування. А так в гонках жодного разу в нуль не стріляла, максимум – один.

— Якщо б тобі сказали, що саме так закінчиться для тебе ця гонка, повірила б?

— Повірила б. Це ж гонка. Тут бувають люди, про яких не чутно і не бачили, та стріляють гарно і з’являється нова якась людина, про яку ти й не знав.

— Які тепер завдання у тебе тут на чемпіонаті світу?

— Це залежить від тренера, що він скаже. У мене було сьогодні завдання: «не лупи перше коло, а далі, як Бог дасть, розплануй свої сили». Тому я з першого кола згадувала ці слова і менше думала про стрільбу, а більше про хід: можливо це також відіграло роль в тому, що нормально стріляла.

За матеріалами трансляції Суспільне:Спорт

www.biathlon.com.ua